Болгария решила сэкономить на Евровидении

16.10.2018 12:10

Болгария отказалась участвовать в песенном конкурсе Евровидение, который должен пройти в мае 2019 года в Израиле. Об этом сообщил государственный телеканал БНТ, который является официальным ретранслятором форума, передает Телеканал новостей «24».

Как отметили представители вещателя, такое решение было принято с целью оптимизации государственных расходов.

"На протяжении последних двух лет БНТ занимался организацией выступлений Болгарии на международном конкурсе. Хотя нам финансово помогали партнеры, однако стоимость подготовки болгарского участника, создание и продюсирование песни, сценической постановки, создание телевизионного клипа существенно преобладают разумные расходы, которые может позволить себе общественное телевидение. Кроме прямых расходов по подготовке своего конкурсанта, государства-участники распределяют и часть расходов по проведению "Евровидения", которые в целом в 2019 году составляют 5,3 миллиона евро", – отметили в БНТ.

Может ли другой болгарский телеканал или организация взять на себя расходы относительно участия на "Евровидении", не уточняется.