Комедия «Скажене весілля» установила кассовый рекорд

18.10.2018 09:35

Комедия "Безумная свадьба" производства "Прототип продакшн" и FILM.UA при поддержке Госкино Украины продолжает устанавливать новые рекорды кассовых сборов среди украинских художественных фильмов, сообщает Укринформ.

"За два уикенда общий бокс-офис ленты, вышедшей в широкий прокат 4 октября, составил 30 миллионов 786 тысяч 504 гривни, а на широких экранах ее уже посмотрели 359 979 тысяч зрителей. Эти цифры стали абсолютным рекордом среди игровых фильмов украинского производства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение второго уикенда проката картина собрала 17 миллионов 674 тысячи 13 гривен, ее пересмотрела 201 тысяча 556 зрителей. Это впервые в истории современного украинского игрового кино, когда на вторую неделю проката растет количество проданных кинотеатральных билетов.