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Архив - Культура

Комедия «Скажене весілля» установила кассовый рекорд

18.10.2018 09:35
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Комедия «Скажене весілля» установила кассовый рекорд

Комедия "Безумная свадьба" производства "Прототип продакшн" и FILM.UA при поддержке Госкино Украины продолжает устанавливать новые рекорды кассовых сборов среди украинских художественных фильмов, сообщает Укринформ.
"За два уикенда общий бокс-офис ленты, вышедшей в широкий прокат 4 октября, составил 30 миллионов 786 тысяч 504 гривни, а на широких экранах ее уже посмотрели 359 979 тысяч зрителей. Эти цифры стали абсолютным рекордом среди игровых фильмов украинского производства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение второго уикенда проката картина собрала 17 миллионов 674 тысячи 13 гривен, ее пересмотрела 201 тысяча 556 зрителей. Это впервые в истории современного украинского игрового кино, когда на вторую неделю проката растет количество проданных кинотеатральных билетов.



Теги: Украина, рекорд, комедия, прокат
 
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