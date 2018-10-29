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На Хмельнитчине придумали альтернативу Хеллоуину
29.10.2018 10:55
В древнем Меджибоже Хмельницкой области, уже несколько лет подряд празднуется украинская альтернатива зарубежному Hellowin'у - "Тыквенная ночь", сообщает depo.ua.
В Тыквенную ночь никого не пугают, а наоборот - развлекают. В сказочный мир превращается древняя крепость, где посетителей угощают тыквенной кашей и сладостями, развлекают необычными конкурсами, песнями и театральной игрой.
Народные мастера, ярмарщики и ученые заповедника "Меджибож" уверяют: блюда и украшения из тыквы, традиция делать из него фонари и ходить с ними по улицам сел и городков появились в Украине задолго до зарубежного праздника.
Здесь главное место занимают украинские обычаи. И тыква, как традиционный украинский овощ, имеет прямое отношение к этой аутентичности.
Теги: Украина, Хмельницкий, Хеллоуин, аналог
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