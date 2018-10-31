Украинский мультфильм победил на кинофестивале в Ирландии

31.10.2018 09:40

Украинский мультфильм "Викрадена принцеса" завоевал свою первую награду на международном кинофестивале, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

На шестом Международном кинофестивале The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) мультфильм, созданный анимационной студией Animagrad при поддержке Госкино, боролся за премию Best Feature Film (Лучший полнометражный фильм) и одержал победу.

RHIFF 2018 проходил в ирландском городе Ламерик с 25 по 29 октября.

"Викрадена принцеса" в украинском прокате собрала 3 млн 611 тыс. 5670 грн - это абсолютный рекорд для украинских анимационных лент.