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Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года
Авторитетный американский журнал Forbes назвал ТОП-5 фильмов ужасов 2018 года, сообщает ONLINE.UA.
Лидером списка стала картина "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Стоит отметить, что это была его дебютная работа, передает ONLINE.UA. В центре сюжета — история художницы Энни Грэхем, у которой умирает мать. После того, как ее похоронили, в семье женщины начинают происходить страшные и мистические вещи. Главные роли в фильме исполняют Тони Коллетт, Алекс Вулф, Гэбриэл Бирн и Милли Шапиро. Еще до релиза фильм стал довольно популярным, на его выход с нетерпением ожидали поклонники качественного хоррора.
"Серебро" рейтинга получил триллер "Тихое место", в котором главную роль исполнила Эмили Блант. А замыкает тройку лидеров комедия "Извините за беспокойство". По мнению кинокритиков, абсурдный мир фильма делает его больше похожим на хоррор.
В первую пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.
Теги: фильм, Forbes, рейтинг
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