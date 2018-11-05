"Квартал 95" высмеял советы Ульяны Супрун (ВИДЕО)

05.11.2018 11:30

Студия "Квартал 95" выпустила пародию на песню группы KAZKA "Плакала" и и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, сообщает Обозреватель.

На сцене в образе чиновницы выступила Елена Кравец, которая высмеяла ее советы, а также нововведения в системе здравоохранения. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.