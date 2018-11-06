Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года

06.11.2018 10:30

Каждый год, начиная с 1985-го, журнал People выбирает знаменитого мужчину в качестве секс-символа года. В 2018-м им стал 46-летний английский актер Идрис Эльба, сообщает HELLO!.

В разные годы секс-символами по версии People становились Том Круз, Джордж Клуни, Брэд Питт, Харрисон Форд и многие другие. В прошлом году это почетное звание заслужил певец Блейк Шелтон.