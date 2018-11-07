Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы

07.11.2018 13:55

Известный американский киноактер Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Новое время.

На торжественной церемонии 74-летний Дуглас появился со своей семьей - супругой Кэтрин Зета-Джонс, старшим сыном Кэмероном и отцом Кирком Дугласом, которому в декабре исполнится 102 года.

Именную звезду на Аллее славы актер получил накануне большого юбилея – 50-летия карьеры в Голливуде.

«Это большая честь для меня. Я не молодею и хочу отметить это достижение вместе со своей семьей», - заявил Дуглас на церемонии.