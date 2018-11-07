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Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы
07.11.2018 13:55
Известный американский киноактер Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде, сообщает Новое время.
На торжественной церемонии 74-летний Дуглас появился со своей семьей - супругой Кэтрин Зета-Джонс, старшим сыном Кэмероном и отцом Кирком Дугласом, которому в декабре исполнится 102 года.
Именную звезду на Аллее славы актер получил накануне большого юбилея – 50-летия карьеры в Голливуде.
«Это большая честь для меня. Я не молодею и хочу отметить это достижение вместе со своей семьей», - заявил Дуглас на церемонии.
Теги: Голливуд, звезда, Аллея славы, Майкл Дуглас
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