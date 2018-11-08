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В Украине повысили квоту теле- и радиопередач на государственном языке
08.11.2018 10:45
С сегодняшнего дня, 8 ноября, в нашей стране начинается последний этап внедрения квот на украиноязычные песни и программы на радио, а также передач на телевидении, передает replyua.net.
Об этом идет речь в переходных положениях соответствующего закона - №1421-VIII. Это означает, что отныне доля украиноязычных песен на радио должна быть равной 35%, а не 30%, как прежде. При этом квота должна сохраняться на протяжение суток и во временных промежутках: 7:00 - 14:00 и 15:00 - 22:00. Кроме того, отныне доля передач на государственном языке должна составлять минимум 60%. В том числе, речь идет о новостях, аналитике и передачах развлекательного характера.
Теги: телевидение, радио, украинский язык, квота
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