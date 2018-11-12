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Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)
12.11.2018 15:38
Обновленная женская группа "ВИА Гра" презентовала первый совместный клип на трек "Я полюбила монстра", сообщает Апостроф.
Видео появилось на YouTube-канале продюсерского центра Константина Меладзе.
Недавно в популярном коллективе произошли кадровые перестановки. Первой трио покинула Миша Романова, затем - Анастасия Кожевникова. Меладзе предложил продлить контракт Эрике Герцег, а вскоре стало известно, что группу пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.
Теги: ВИА Гра, YouTube, клип
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