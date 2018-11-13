Ушел из жизни "отец" Человека-паука

13.11.2018 13:20

В США в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel, сообщает УНН.

Как пишет издание, Ли умер в Лос-Анджелесе, в медицинском центре, куда его привезли на “скорой”.

Издание уточняет, что автор комиксов за последний год имел проблемы со здоровьем. У Ли была пневмония и трудности со зрением.

Известие о смерти создателя комиксов подтвердил изданию Associated Press семейный адвокат.

Справка: Стэнли Мартин Либер — создатель Человека-паука, Фантастической четверки и многих других известных супергероев компании Marvel Comics.