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Архив - Культура

Ушел из жизни "отец" Человека-паука

13.11.2018 13:20
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Ушел из жизни "отец" Человека-паука

В США в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel, сообщает УНН.
Как пишет издание, Ли умер в Лос-Анджелесе, в медицинском центре, куда его привезли на “скорой”.
Издание уточняет, что автор комиксов за последний год имел проблемы со здоровьем. У Ли была пневмония и трудности со зрением.
Известие о смерти создателя комиксов подтвердил изданию Associated Press семейный адвокат.
Справка: Стэнли Мартин Либер — создатель Человека-паука, Фантастической четверки и многих других известных супергероев компании Marvel Comics.



Теги: смерть, комикс, Marvel, автор
 
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