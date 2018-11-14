Украинская группа возглавила чарт российского "МузТВ"

14.11.2018 12:00

Украинская группа KAZKA заняла первую позицию в рейтинге телеканала "МузТВ", сообщает Апостроф.

На лидирующую ступеньку команда попала со своим главным хитом - песней "Плакала". Ранее этот трек трек уже успел заработать нешуточную славу как в Украине, так и за рубежом. Летом 2018 песня набрала более 50 миллионов прослушиваний, а уже к осени стала одной из лидером в мировом чарте Shazam. Как утверждает Юрий Никитин, генеральный директор компании mamamusic, это первый случай, когда хит на украинском языке вызывает такой мировой резонанс.

Вторую строчку чарта "ТОП-30" занял Сергей Лазарев с песней "Шепотом". На третьем месте – Елена Темникова с композицией "Не модные".