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Украинская группа возглавила чарт российского "МузТВ"
14.11.2018 12:00
Украинская группа KAZKA заняла первую позицию в рейтинге телеканала "МузТВ", сообщает Апостроф.
На лидирующую ступеньку команда попала со своим главным хитом - песней "Плакала". Ранее этот трек трек уже успел заработать нешуточную славу как в Украине, так и за рубежом. Летом 2018 песня набрала более 50 миллионов прослушиваний, а уже к осени стала одной из лидером в мировом чарте Shazam. Как утверждает Юрий Никитин, генеральный директор компании mamamusic, это первый случай, когда хит на украинском языке вызывает такой мировой резонанс.
Вторую строчку чарта "ТОП-30" занял Сергей Лазарев с песней "Шепотом". На третьем месте – Елена Темникова с композицией "Не модные".
Теги: рейтинг, лидер, Муз-ТВ, KAZKA
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