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Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин
В России в субботу, 17 ноября, умер певец Евгений Осин.
Это Telegram-каналу LIFE SHOT подтвердил директор артиста Александр Сидоренко. Музыкант скончался в своей квартире в Москве в возрасте 54 лет, передает Обозреватель.
Труп артиста обнаружила его сестра Альбина, перед этим он сутки не выходил на связь. Причина смерти пока не называется.
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".
Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других. За свою карьеру Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых под названием "Разлука" вышел в 2016-м.
В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями. Сообщалось, что у певца были проблемы с алкоголем.
Так, в 2017 году он проходил курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Перед этим артист уже практически не мог самостоятельно передвигаться.
Теги: Донбасс, Москва, Евгений Осин, умерший
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