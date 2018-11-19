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Архив - Культура

Фильм "Донбасс" получил главный приз кинофестиваля в Испании

19.11.2018 09:00
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Фильм "Донбасс" получил главный приз кинофестиваля в Испании

Кинолента "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получила главный приз Golden Giraldillo 15-го международного кинофестиваля в испанской Севилье, сообщает УНН.
На сайте фестиваля указано, что фильм "Донбасс" достигает "баланса между документальным тоном и вымыслом", а также "демонстрирует непреодолимую трагедии войны и её последствий".
Награда Golden Giraldillo вручается лучшему полнометражному фильму и дистрибьютор картины в Испании получает €20 000.



Теги: Донбасс, кинофестиваль, Севилья
 
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