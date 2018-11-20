Все рубрики раздела
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
- Фильм "Донбасс" получил главный приз кинофестиваля в Испании09:00
- Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин20:45
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер14:00
- В Ровно создали первый в Украине "виртуальный" мурал11:08
- Украинская группа возглавила чарт российского "МузТВ"12:00
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Ушел из жизни "отец" Человека-паука13:20
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду12:30
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри (настоящее имя - Кэтрин Элизабет Хадсон), передает УНН.
За год исполнительница заработала 83 млн долларов США, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Второе место занимает Тэйлор Элисон Свифт с 80 млн долл. В 2018-м певица выпустила альбом Reputation, который в первую неделю после релиза был продан тиражом в 2 млн экземпляров по всему миру.
На третьей строчке рейтинга находится Бейонсе Жизель Ноулз, которая возглавляла список в прошлом году. Певица выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z (Шон Кори Картер) и заработала 60 млн долларов. Она также приняла участие в туре On The Run II, финансовые результаты которого Forbes отобразит в рейтинге следующего года.
В первую пятерку входят также Алиша Бет Мур, более известная как Pink (52 млн долларов), которая вернулась в топ-10 через четыре года, и Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага, 50 млн), исполнившая главную роль в фильме "Звезда родилась".
Теги: доход, Forbes, рейтинг, певица
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины10:47
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина09:51
- В Донецке «лег» Vodafone перед «коронацией» Пушилина: жители "ДНР" не верят в совпадение09:45
- КПВВ на Донбассе и блокпосты: нет накрытия, мало транспорта, людям становится плохо09:11
- Среди боевиков «ДНР» растет недовольство - готовы на всё, лишь бы оставить «службу» 09:02
- Стало известно о боевике «ДНР» с позывным «Заяц», погибшем в ДТП12:49
- На "инаугурацию" Пушилина созвали боевиков "со всего" мира: делегации "ЛНР", России и Абхазии уже в Донецке12:31
- Украинский танцор будет защищать Путина12:09
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
- Росія "склепала" ще дві справи проти українських військових11:44
- Стало известн о самом распространенном смертельном заболевании в Украине11:27
- Житель Авдеевки нашел мину в огороде11:11
- Трагедия! В Мариуполе в водохранилище обнаружено тело мужчины10:47
- Андрей Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги нации10:35
- В Донецке произошел пожар в психиатрической лечебнице10:26
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина