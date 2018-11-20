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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

20.11.2018 12:00
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира, первое место в нем занимает Кэти Перри (настоящее имя - Кэтрин Элизабет Хадсон), передает УНН.
За год исполнительница заработала 83 млн долларов США, проведя 80 концертов в рамках мирового турне. Кроме того, Перри входила в состав жюри телешоу American Idol, перезапущенного ABC.
Второе место занимает Тэйлор Элисон Свифт с 80 млн долл. В 2018-м певица выпустила альбом Reputation, который в первую неделю после релиза был продан тиражом в 2 млн экземпляров по всему миру.
На третьей строчке рейтинга находится Бейонсе Жизель Ноулз, которая возглавляла список в прошлом году. Певица выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z (Шон Кори Картер) и заработала 60 млн долларов. Она также приняла участие в туре On The Run II, финансовые результаты которого Forbes отобразит в рейтинге следующего года.
В первую пятерку входят также Алиша Бет Мур, более известная как Pink (52 млн долларов), которая вернулась в топ-10 через четыре года, и Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага, 50 млн), исполнившая главную роль в фильме "Звезда родилась".



Теги: доход, Forbes, рейтинг, певица
 
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