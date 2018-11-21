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Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси

21.11.2018 10:23
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Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси

Популярная российская артистка Лолита Милявская была экстренно госпитализирована 19 ноября накануне своего выступления. Она должна была выступить в Могилеве (Беларусь), однако у нее сильно повысилось артериальное давление, что привело к ухудшению самочувствия, сообщает РБК-Украина.
Певица, собрав все силы дождалась начала мероприятия и вышла на сцену, чтоб лично отменить концерт. Артистка не исполнила ни одной песни — ее срочно увезли в больницу прямо со сцены.
Очевидцы утверждают, что бригада медиков, которая прибыла по экстренному вызову пыталась понизить артериальное давление певицы, но у нее был диагностирован гипертонический криз, который сложно нормализовать.
"55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста", — сказала исполнительница перед уходом со сцены.



Теги: Беларусь, Лолита Милявская, госпитализация
 
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