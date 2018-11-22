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Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи
22.11.2018 08:40
Британский актер Джеймс Хью Кэлам Лори стал кавалером ордена Британской империи. Награду ему вручил Его Королевское Высочество принц Чарльз, сообщает УНН.
Джеймс Хью Кэлам Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и "Дживс и Вустер“ в сотрудничестве с его другом Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”.
Теги: Великобритания, принц Чарльз, орден, Хью Лори
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