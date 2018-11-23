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Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»
В новогоднюю ночь телеканал «Интер» покажет свой традиционный огонек - «настоящий», как выразилась руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная, сообщает mediananny.com.
Называться он будет «Главная елка страны», а участие в нем примут София Ротару, Таисия Повалий, Ирина Билык, Ани Лорак, Олег Винник, Monatik, Ольга Полякова, Верка Сердючка и другие артисты. Ведущими контерта назначены Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич. Съемки проходили на киностудии им. Довженко, а руководила ими режиссер и клипмейкер Катя Царик.
В чем же изюминка проекта «Интера», и чем он будет конкурировать с тем же новогодним шоу канала «Украина»? По словам пресс-службы канала: «Только на «Интере» у новогодней елки состоится премьера песен, которые подарят поклонникам Ирина Билык, Ольга Полякова и Таисия Повалий! А еще в самую волшебную ночь года телезрителей ожидают невероятные постановки, сложные трюки в исполнении звезд, неожиданные дуэты и сюрпризы от любимых ведущих и самых популярных артистов страны».
Теги: концерт, телеканал "Интер", Новый год
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