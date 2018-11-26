Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)

26.11.2018 09:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)

В Минске закончился международный детский песенный конкурс, на котором нашу страну представляла Дарина Красновецкая из Винницы, сообщает Главком.
В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира и каждый из конкурсантов исполнял песню на своем языке. Третье место с результатом 201 балл заняла представительница Австралии, которая долго лидировала в голосовании жюри, но получила невысокие оценки зрителей. Второе место занял дуэт из Франции с 203 баллами. Дети получили высокие оценки зрителей, в то время как члены жюри не дали им очень высоких баллов.
Первое место впервые в истории участия в детском Евровидении заняла Польша. Роксана Вегиль победила в конкурсе с 215 баллами.
Нашу страну представляла Дарина Красновецкая. С песней Say Love она выступила первой и заняла четвертое место по результатам голосования жюри и четвертое место по результатам голосования зрителей, набрав 182 балла.



Теги: Украина, Польша, Евровидение, дети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх