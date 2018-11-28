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Архив - Культура

В Украине выступит легенда электронной музыки Дидье Маруани

28.11.2018 14:25
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В Украине выступит легенда электронной музыки Дидье Маруани

В декабре стартует мировой тур Didier Marouani&Space, посвящённый 40-летнему юбилею группы. Именно Киев станет городом, который откроет это масштабное концертное путешествие, сообщает Обозреватель.
Невероятное шоу состоится 10 декабря во дворце "Украина", а уже через сутки, 12 декабря, все поклонники музыки будут встречать легендарного музыканта в Харькове, в Национальном театре оперы и балета.
Это будет не просто праздник музыки, но и головокружительное световое лазерное шоу, которое было специально разработано и воплощено лучшими европейскими специалистами. Всемирно известные мелодии "Ballad for space lovers", "Symphony", "Magic Fly" вместе с новыми произведениями прозвучат в современной интерпретации, на глазах у публики обретая новую жизнь и новое дыхание.



Теги: Украина, гастроли
 
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