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Архив - Культура

В Вене с аукциона похитили картину Ренуара

29.11.2018 12:00
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В Вене с аукциона похитили картину Ренуара

В Вене группа неизвестных из трех человек похитила из здания аукционного дома Dorotheum картину великого французского художника импрессиониста Огюста Ренуара, написанную в 1895 году. Картина приблизительно оценивается в €120-160 тысяч (около 4-5 млн грн), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Кража произошла 26 ноября примерно 17:15 по местному времени. Момент похищения, а также прихода и ухода злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Три человека пришли в аукционный дом и сразу направились на второй этаж, где экспонировалось полотно Ренуара, которое Dorotheum планировал выставить на торги 28 ноября.
Злоумышленники вырезали из рамы полотно размером 27х40 см и ушли, воспользовавшись разными выходами.
Пропажу картины обнаружили не сразу. Полицейские считают, что действовали профессионалы.



Теги: Вена, аукцион, кража
 
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