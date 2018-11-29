В Вене с аукциона похитили картину Ренуара

29.11.2018 12:00

В Вене группа неизвестных из трех человек похитила из здания аукционного дома Dorotheum картину великого французского художника импрессиониста Огюста Ренуара, написанную в 1895 году. Картина приблизительно оценивается в €120-160 тысяч (около 4-5 млн грн), сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Кража произошла 26 ноября примерно 17:15 по местному времени. Момент похищения, а также прихода и ухода злоумышленников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Три человека пришли в аукционный дом и сразу направились на второй этаж, где экспонировалось полотно Ренуара, которое Dorotheum планировал выставить на торги 28 ноября.

Злоумышленники вырезали из рамы полотно размером 27х40 см и ушли, воспользовавшись разными выходами.

Пропажу картины обнаружили не сразу. Полицейские считают, что действовали профессионалы.