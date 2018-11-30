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Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве

30.11.2018 09:20
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Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве

В столичном Международном выставочном центре концерт украинского исполнителя Макса Барских начался с опозданием из-за проблем со звуком, сообщает сайт Подробности.
Как пишут пользователи в Instagram, на первой песни "Сделай громче" возникли проблемы с музыкой. А после того, как артист приступил к исполнению известного трека "Хочу танцевать", то звук совсем исчез.
Макс Барских извинился перед поклонниками и в результате концерт приостановили на полчаса. Продюсер звезды Алан Бадоев заявил, что кто-то обрезал провода.
После устранения всех неполадок выступление продолжилось. Фанатам музыканта пришлось ждать в общей сложности 2 часа, чтобы насладиться полноценным выступлением.



Теги: Киев, концерт, звук, Макс Барских
 
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