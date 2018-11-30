Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство11:30
- Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве09:20
- В Вене с аукциона похитили картину Ренуара12:00
- В Украине выступит легенда электронной музыки Дидье Маруани14:25
- Названы самые дорогие певцы Украины11:20
- Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)09:45
- Стала известна программа новогоднего концерта на канале «Интер»11:22
- Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи08:40
- Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси10:23
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве
30.11.2018 09:20
В столичном Международном выставочном центре концерт украинского исполнителя Макса Барских начался с опозданием из-за проблем со звуком, сообщает сайт Подробности.
Как пишут пользователи в Instagram, на первой песни "Сделай громче" возникли проблемы с музыкой. А после того, как артист приступил к исполнению известного трека "Хочу танцевать", то звук совсем исчез.
Макс Барских извинился перед поклонниками и в результате концерт приостановили на полчаса. Продюсер звезды Алан Бадоев заявил, что кто-то обрезал провода.
После устранения всех неполадок выступление продолжилось. Фанатам музыканта пришлось ждать в общей сложности 2 часа, чтобы насладиться полноценным выступлением.
Теги: Киев, концерт, звук, Макс Барских
Читайте также:
- Тимошенко спела для Пугачевой (ВИДЕО)
- "Океан Ельзи" прекращает петь
- На съёмках "Вечернего квартала" бушевал "омон", а Наташа Королёва гарцевала на коне (ФОТО)
- На Софийской площади в Киеве в новогоднем концерте примут участие более тысячи артистов
- Заслуженному артисту Украины аукнулись московские гастроли
- Ленни Кравитц отыграет концерт в Киеве
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- В «ДНР»: Сколько стоят услуги посредников по оформлению украинского паспорта10:06
- В Донецке в квартиры врываются боевики «ДНР» и устраивают проверки документов08:49
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты07:40
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину07:10
- Новый год приближается: где выгодно купить елку22:31
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"21:59
- Пенсионерка из Луганска рассказала о выживании в "ЛНР": "Ездим в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной еды"20:57
- Всеобщая мобилизация в Украине: украинский эксперт рассказал о возможных прогнозах – подробности12:30
- Погода в декабре в Украине: и дождь, и снег, и морозы12:15
- ООН направила гуманитарную помощь на неподконтрольную часть Донбасса12:00
- После президентских выборов Гройсман покинет пост премьера11:46
- Скандальный украинский танцовщик получил российское гражданство11:30
- Банки готовят украинцам долларовые ловушки: как наживаются на всех11:15
- Армия России считает убитых наемников на поле боя оккупированного Донбасса: детали атак и ударов противника 11:00
- КПВВ в Донбассе будут работать по новому зимнему графику10:45
- Стартап создал "реактивный" электровелосипед (ВИДЕО)10:30
- В Украину закрыт въезд из РФ мужчинам 16−60 лет10:15
- Высосут все соки: энергетические вампиры среди знаков Зодиака08:30
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- "Это удар, пенсионеры не выдержат": новая проблема возмутила Донецк - в "ДНР" могут начаться большие бунты
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- «Чтобы не стать заложниками»."Власти» ОРДО призвали местных жителей не выезжать в Украину
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения