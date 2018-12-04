Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

04.12.2018 11:20

Журнал Forbes подготовил рейтинг блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год, сообщает ICTV.

Первое место звнял 7-летний американец Райан. Обозреватель игрушек, каналом которого занимаются его родители, завершает год с цифрой доходов в 22 млн долларов.

Следом в рейтинге разместился пранкер Джейк Пол. Он заработал 21,5 млн долларов. На третьем месте авторы канала Dude Perfect, где люди снимают контент о спортивных трюках. Их прибыль – 20 млн долларов.