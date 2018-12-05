В России заочно наградили украинскую группу Kazka

05.12.2018 09:55

Украинской группе Kazka присудили российскую премию. Коллектив наградили Золотой Сиреной на премии Высшая Лига в Москве, сообщает SITEUA.

Коллектив получил награду как один из самых ярких в 2018 году по версии Нового Радио за трек Плакала. Сами музыканты на церемонии награждения не присутствовали, они были награждены заочно.

Также Новое Радио создало ролик на песню плакала с российскими звездами в поддержку группы.

Ведущие Высшей Лиги пообещали передать награду украинскому коллективу. Золотые статуэтки также присудили украинцам Ани Лорак и Максу Барских.