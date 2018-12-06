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Вышел первый тизер исторического экшена "Захар Беркут" (ВИДЕО)

06.12.2018 09:00
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Вышел первый тизер исторического экшена "Захар Беркут" (ВИДЕО)

Создатели исторического экшена "Захар Беркут", снятого по мотивам одноименной повести Ивана Франко, презентовали в Украине первый тизер ленты, сообщает УНН.
"В украинских кинотеатрах фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева производства Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, выйдет 10 октября 2019 года. С сегодняшнего дня тизер можно посмотреть на официальных страницах YouTube и Facebook", - говорится в сообщении.
Съемки прошли летом этого года неподалеку Синевирской Поляны на Закарпатье и под Киевом, где были построены главные декорации. В частности, на натурной площадке возвели масштабную декорацию горного ущелья, в которой разворачиваются основные события фильма.



Теги: кино, трейлер, Иван Франко, Захар Беркут
 
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