Трейлер фильма "Мстители: Конец игры" установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО)

10.12.2018 11:00

Тизер-трейлер супергеройского фильма "Мстители-4: Конец игры", обнародованный на днях студией Marvel, набрал 289 млн просмотров за сутки, сообщает сайт #Буквы.

Как отмечает издание, трейлер новой части "Мстителей" побил предыдущий рекорд и, таким образом, стал самым просматриваемым в истории.

Студия Marvel уже поблагодарила своих поклонников за преданность франшизе.

"Спасибо за то, что вы были с нами с самого начала и до финала и сделали этот трейлер самым популярным в истории с 289 миллионами просмотров за 24 часа!", - отметили в студии.





