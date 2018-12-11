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На киевском Главпочтамте открыли резиденцию Супер Николая
10 декабря, накануне выхода семейного фильма "Приключения S Николая" в центре Киева, в здании Главпочтамта, заработала официальная резиденция Супер Николая, сообщает Сайт города Киева.
На открытие резиденции пришли режиссер ленты Семен Горов и актеры фильма - Мария Ефросинина, Василий Вирастюк, маленькие актеры Максим и Иванка, а также актеры Татьяна Лаврушко и Вячеслав Рак, которые воплотили в картине полицейских.
Дети, которые пришли на открытие резиденции, смогли не только написать письмо Супер Николаю (актер фильма Григорий Боковенко), но и лично с ним пообщаться, на ушко прошептав свое желание. Также маленьким гостям раздали подарки в виде вкусных лакомств.
Резиденция Супер Николая будет работать с 10 по 19 декабря, с 13:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 20:00 - в выходные.
Напомним, что на большие экраны семейная комедия "Приключения S Николая" выходит 13 декабря.
Теги: Киев, Укрпочта, резиденция, Святой Николай
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