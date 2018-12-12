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Архив - Культура

В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани

12.12.2018 10:15
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В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани

Концерт лидера группы Space Дидье Маруани, который должен был состояться сегодня, 12 декабря, в харьковском оперном театре, отменен из-за военного положения, сообщает Status quo.
"В связи с военным положением концерт Didier MAROUANI & SPACE,  запланированый на 12 декабря 2018 года в ХНАТОБ, перенесен на 2019 год, точная дата согласовывается с менеджментом группы и будет известна в ближайшее время", - сказано в объявлении на одном из сервисов по продаже билетов.



Теги: Харьков, концерт, военное положение, отмена
 
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