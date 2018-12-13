Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение

13.12.2018 10:40

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин заявил, что завершит серию романов "Песнь Льда и Пламени", по которым сняли популярный сериал "Игра престолов", сообщает MIGnews.com.ua.

"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это не случится завтра, и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни Льда и Пламени", - написал он в своем блоге.

Он также напомнил, что последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле, а сериал-приквел находится в стадии разработки.