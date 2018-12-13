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Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение
13.12.2018 10:40
Американский писатель и сценарист Джордж Мартин заявил, что завершит серию романов "Песнь Льда и Пламени", по которым сняли популярный сериал "Игра престолов", сообщает MIGnews.com.ua.
"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это не случится завтра, и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни Льда и Пламени", - написал он в своем блоге.
Он также напомнил, что последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле, а сериал-приквел находится в стадии разработки.
Теги: продолжение, Игра престолов
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