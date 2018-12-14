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Архив - Культура

Киру Найтли наградили Орденом Британской империи

14.12.2018 13:00
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Киру Найтли наградили Орденом Британской империи

Актрису Киру Найтли, которая вот уже почти двадцать лет работает в театре и кино, наградили орденом Британской империи, сообщает РБК-Украина.
Столь высокую награду британская актриса получила за благотворительную и театральную деятельность. Почетный знак в Букингемском дворце ей вручил лично принц Чарльз.
На церемонии присутствовали родители актрисы, а также ее муж, рок-музыкант Джеймс Райтон.



Теги: принц Чарльз, орден, Кира Найтли
 
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