Все рубрики раздела
- Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года09:10
- В Бангкоке выбрали "Мисс Вселенная - 2018"08:55
- Киру Найтли наградили Орденом Британской империи13:00
- Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение10:40
- В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани10:15
- Участницу Spice Girls срочно госпитализировали в Лондоне12:35
- На киевском Главпочтамте открыли резиденцию Супер Николая09:45
- Один из любимчиков Путина угодил в ДТП17:03
- Трейлер фильма "Мстители: Конец игры" установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО) 11:00
- Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)11:03
Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года
15 декабря Европейская киноакадемия на 31-ой церемонии вручения премий European Film Award признала сатирический фильм "Смерть Сталина" лучшей европейской комедией, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Фильм снят по сюжету французского комикса. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.
Главными героями ленты стали Никита Хрущев (Стив Бушеми), Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс) и пианистка Мария Юдина (Ольга Куриленко).
Снятый британским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто.
3 января 2018 года Минкульт России запретил показ фильма "Смерть Сталина", отозвав его прокатное удостоверение. Основанием для отзыва стало "обнаружение при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".
Теги: Европа, премия, комедия, Иосиф Сталин
- У известного блоггера и журналиста - вопросы касательно Ахметова и донбасских "республик"
- Порошенко: Ахметов и Бойко смогут руководить Донбассом только, если получат поддержку народа
- В окупованому бойовиками "ДНР" Торезі ніяк не визначаться: кому платити за спожиту електроенергію
- Империи Ахметова нанесен удар из Кипра
- "Метинвест" Ахметова разорвал трудовые отношения с работниками предприятий, находящихся в "ЛДНР"
- Доведенные до отчаянья горняки "ЛНР" готовы начать бессрочную забастовку и выбрать новых лидеров взамен тех, кто продался оккупационным властям
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- В Донецке во время комендантского часа грабят гаражи и пытаются врываться в дома13:30
- «Небо на замке» - состоялась проверка боеготовности украинских систем ПВО13:15
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)12:02
- Отменят ли военное положение в Украине: Порошенко лично озвучил четкие причины 10:55
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Когда в Украине ударят самые сильные морозы до -15° 15:45
- Наступление ВСУ на Донбассе: боевики распространили фейк 15:30
- Продление военного положения в Украине: Порошенко дал ответ15:15
- В Украине изменились правила регистрации автомобилей15:00
- Политические решения года. Чего удалось достичь в 2018-м?14:45
- Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы14:40
- "России нельзя признавать "Л/ДНР", и "Порошенко готовит наступление на Крым", - Лавров поразил Сеть громкой речью 14:30
- Украина возвращает церкви независимость14:17
- В Горловку въехали два грузовика боевиков. Жители города встревожены14:04
- Первый год дорожной децентрализации: итоги и планы на будущее13:47
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца