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Документальный фильм о Донбассе попал в оскаровский шорт-лист
18.12.2018 10:30
Документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе "The Distant Barking of Dogs" ("Отдаленный лай собак") попал в шорт-лист американской кинопремии Оскар, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Фильм попал в список 15-и лучших документальных фильмов этого года, по версии американской киноакадемии.
В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой линии разграничения. Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области.
В январе должна стать известна пятерка номинантов на премию.
Теги: Донбасс, документальный фильм, Оскар
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