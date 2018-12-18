Документальный фильм о Донбассе попал в оскаровский шорт-лист

18.12.2018 10:30

Документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе "The Distant Barking of Dogs" ("Отдаленный лай собак") попал в шорт-лист американской кинопремии Оскар, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Фильм попал в список 15-и лучших документальных фильмов этого года, по версии американской киноакадемии.

В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой линии разграничения. Снимали ленту в селе Гнутово Донецкой области.

В январе должна стать известна пятерка номинантов на премию.