Названы самые популярные песни года по версии Shazam

19.12.2018 10:30

Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года, сообщает lenta.ru.

Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.

Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.

В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.

Теги: рейтинг