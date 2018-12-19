Все рубрики раздела
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Ани Лорак официально подала на развод18:45
- Пугачева ошарашила поклонников громким заявлением13:45
- Названы самые популярные песни года по версии Shazam10:30
- Документальный фильм о Донбассе попал в оскаровский шорт-лист10:30
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность19:15
- Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года09:10
- В Бангкоке выбрали "Мисс Вселенная - 2018"08:55
- Киру Найтли наградили Орденом Британской империи13:00
- Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение10:40
Названы самые популярные песни года по версии Shazam
Сервис Shazam, позволяющий распознавать песни, назвал самые популярные музыкальные запросы 2018 года, сообщает lenta.ru.
Чаще всего пользователи приложения искали трек Solo британского коллектива Clean Bandit и американской исполнительницы Деми Ловато. Мелодию «шазамили» более девяти миллионов раз.
Второй в списке оказалась композиция Х Ники Джема и Джея Бальвина. На третьем месте — песня One Kiss Кельвина Харриса и Дуа Липы.
В десятку также вошли такие композиции, как In My Mind литовского музыканта Dynoro и диджея Д’Агостино Джиджи, Perfect Эда Ширана, Leave A Light On Тома Уокера, Girls Like You группы Maroon 5 и рэперши Карди Би, Friends певицы Энн-Мари и продюсера Marshmello, Flames Дэвида Гетты и Сии, I Like It Карди Би, Джея Бальвина и певца Bad Bunny.
Теги: рейтинг, песни, Shazam
- Google второй год подряд возглавил британский рейтинг Business Superbrands
- Лучшие города мира для отдыха с детьми
- Звезды зарабатывают после смерти (ФОТО)
- Себастьян Феттель стал самым молодым "автогонщиком года"
- Звезда "Тоттенхэма" Дефо стал лучшим игроком пяти ведущих европейских лиг
- ТОП рекламных роликов, вызывающих "озверение" (ВИДЕО)
- «Тысячи жертв среди мирных граждан». В СЦКК «ДНР» анонсируют активизацию боевых действий23:08
- Отказ от Крыма и приднестровский сценарий на Донбассе. Марчук о предложениях из РФ21:59
- Битва за жилье для переселенцев: есть подвижки20:35
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию20:06
- В Горловке на «Стироле» началось массовое сокращение. Зарплату людям так и не выплатили19:37
- В Донецке, Моспино и Старобешево расклеили патриотичные листовки18:39
- В «ДНР» «ГАИ» будет проверять уплату налогов на транспортные средства17:42
- «Дрожат окна». Жители ОРДО испуганы громкими «учениями» членов НВФ16:58
- Ходаковский впервые рассказал о переговорах с Ахметовым в Донецке: "Я предупредил, Россия придет на Донбасс..."16:41
- В «ДНР» рекомендуют лечить грипп и простуду алкоголем16:19
- «Тысячи жертв среди мирных граждан». В СЦКК «ДНР» анонсируют активизацию боевых действий23:08
- Предательский поступок Монтян на российском ТВ возмутил Украину. ВИДЕО22:31
- Отказ от Крыма и приднестровский сценарий на Донбассе. Марчук о предложениях из РФ21:59
- Россия активно перебрасывает военную технику в Крым. ВИДЕО21:33
- Путин пугает Украину "кровавой перспективой": президент РФ возмущен поступком Порошенко21:04
- Битва за жилье для переселенцев: есть подвижки20:35
- Путин пугает Украину новым законом по Донбассу: президент РФ рассказал, что хочет "забрать" в Россию20:06
- В Горловке на «Стироле» началось массовое сокращение. Зарплату людям так и не выплатили19:37
- "Только уголовное дело", - Путин резко ответил по обмену пленных моряков Украины, переведя стрелки на Медведчука19:08
- Юрий Бойко: Команда ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ добилась возвращения льгот ветеранам Великой Отечественной18:55
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"
- Путин объяснил, каким видит будущее Донбасса
- Главари ОРДО рассказали, что будет с ценами на продукты в «республике»
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!