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Архив - Культура

В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls

20.12.2018 09:00
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В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls

22 декабря состоится пятый прямой эфир девятого сезона вокального шоу "Х-фактор" (СТБ), сообщает Апостроф.
В финале проекта участники споют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Впервые на украинской сцене появится экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, которая исполнит несколько своих хитов, один из которых совместно с финалистом шоу.



Теги: Spice Girls, Melanie C
 
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