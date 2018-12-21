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Голливуд перезапустил "Хеллбоя" и "Людей в черном" (ВИДЕО)
В Сети появились первые трейлеры новых частей знаменитых блокбастеров "Хеллбой" и "Люди в черном", сообщает ICTV.
"Хеллбой: Возрождение кровавой королевы" – это продолжение серий фильмов-фэнтези режиссера Нила Маршалла, которые сняты на основе комикса Миньола.
Демонического детектива Хеллбоя играет Дэвид Харбор, а главную злодейку – Милла Йовович.
Премьера фильма состоится 12 апреля 2019 года.
В новом фильме "Люди в черном: Интернешнл" привычных агентов Джея и Кея заменят новые персонажи – агенты Эм (Тесса Томпсон) и Эйч (Крис Хемсворт). В этом приключении Люди в черном попытаются найти “крота”, который проник в их организацию. Среди известных актеров также можно увидеть Лиама Нисона.
Выход четвертой части "Людей в черном" запланирован на 14 июня 2019 года.
Теги: Голливуд, трейлер, Люди в черном, Хеллбой
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