На Донетчине выступят Наталья Валевская, Олег Скрипка и группа КAZKA

27.12.2018 09:00

На всеукраинский фестиваль «Наше Рождество на Донетчине», который пройдет в Покровске 27-28 декабря, областные и городские власти пригласили популярных исполнителей, сообщает Знамя индустрии.

27 декабря, в завершение первого дня фестиваля, зрителей ожидает выступление певицы Натальи Валевской и популярного музыканта, вокалиста и композитора, создателя группы «ВВ» Олега Скрипки, который вместе с коллективом «Ле Гранд Оркестр» исполнит «Щедрик» Леонтовича в современном звучании.

А 28 декабря покровчан, гостей города и участников фестиваля ждет еще один сюрприз. Это выступление коллектива КAZKA, авторов хита «Плакала», который набрал почти девяносто пять миллионов просмотров на канале YouTube.