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Украинская современная опера IYOV вошла в десятку лучших в мире
28.12.2018 10:45
Украинская опера-реквием IYOV попала в десятку лучших постановок по версии международного конкурса Music Theatre NOW, сообщает Укринформ.
Опера создана музыкально-театральной формацией NOVA OPERA и режиссером Владом Троицким, музыку написали композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко.
В этом году в конкурсе приняли участие 436 произведений из 55 стран мира. Украинский перформанс IYOV отметили за нестандартность и оригинальный подход к существующим формам.
Премьера оперы-реквием IYOV состоялась в 2015 году на фестивале ГогольFest. Кроме Украины, за 3 года оперу IYOV показывали на сценах Парижа, Роттердама, Копенгагена, Вены, Гданьска, Скопье и Нью-Йорка.
Теги: Украина, рейтинг, опера
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