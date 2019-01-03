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Стала известна причина смерти Криса Кельми

03.01.2019 09:20
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Стала известна причина смерти Криса Кельми

Советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер от остановки сердца, сообщает Диалог.UA.
В последнее время 63-летний артист испытывал серьезные проблемы со здоровьем, передает "Известия". По данным издания, Кельми практически ни дня не обходился без помощи докторов, они стали регулярными гостями в его доме в Подмосковье. Его беспокоили боли в сердце, а также неприятные ощущения в области печени.
В день его гибели, бригада "неотложки" также приехала к нему на вызов, однако на этот раз оказать помощь уже не успела – докторам только и оставалось, что констатировать смерть.
По данным российских журналистов, которые ссылаются на комментарии друзей покойного артиста, он злоупотреблял алкоголем. Однако только после вскрытия можно будет говорить об официальной версии.
Напомним, Кельми умер 1 января в своем загородном доме в Подмосковье.



Теги: причины, смерть, Крис Кельми
 
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