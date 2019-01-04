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Комедия с Зеленским установила рекорд по кассовым сборам (ВИДЕО)
04.01.2019 09:45
Украинский фильм "Я, Ты, Он, Она" собрал более 23 миллионов гривен за первые дни проката и установил новый рекорд по кассовым сборам за первый уикенд, сообщает NEWSONE.
Как известно, комедия создана студией Квартал 95 при поддержке Госкино. Ее премьера состоялась 27 декабря 2018 года. Главные роли в картине сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева и Анастасия Короткая.
Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал фильму "Бешеная свадьба", собравшему в первый уикенд более 13 млн гривен.
Теги: Владимир Зеленский, рекорд, комедия
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