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Архив - Культура

Комедия с Зеленским установила рекорд по кассовым сборам (ВИДЕО)

04.01.2019 09:45
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Комедия с Зеленским установила рекорд по кассовым сборам (ВИДЕО)

Украинский фильм "Я, Ты, Он, Она" собрал более 23 миллионов гривен за первые дни проката и установил новый рекорд по кассовым сборам за первый уикенд, сообщает NEWSONE.
Как известно, комедия создана студией Квартал 95 при поддержке Госкино. Ее премьера состоялась 27 декабря 2018 года. Главные роли в картине сыграли Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надежда Дорофеева и Анастасия Короткая.
Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал фильму "Бешеная свадьба", собравшему в первый уикенд более 13 млн гривен.



Теги: Владимир Зеленский, рекорд, комедия
 
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