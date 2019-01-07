Все рубрики раздела
- В Беверли-Хиллз раздали "Золотые глобусы"14:10
- Актер Иван Бортник скончался в Москве: супруга народного артиста рассказала СМИ детали трагедии 17:56
- Комедия с Зеленским установила рекорд по кассовым сборам (ВИДЕО)09:45
- Стала известна причина смерти Криса Кельми09:20
- В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской11:00
- "Тяжелый год", - Слепаков взорвал Интернет песней о том, что творится в РФ, просмотры бьют рекорды 08:00
- Финалистка конкурса красоты "Мисс Африка" "зажигала" на сцене – у девушки загорелась прическа 08:03
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
- Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество17:15
- «Очень худая и еле ходит»: Пугачева напугала фанатов новым выходом в свет15:45
В Беверли-Хиллз раздали "Золотые глобусы"
В ночь с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз прошла 76-ая церемония вручения кинопремии "Золотой глобус", сообщает сайт Подробности.
Сразу три фильма получили по две награды. Это биографическая драма о группе Queen и Фредди Меркюри - "Богемная рамсодия" режиссера Брайана Сингера ("Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль"). Биографическая комедия "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, рассказывающая историю путешествия по Югу США американского джазового пианиста Дона и его водителя Тони Валлелонга ("Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий"). И черно-белая картина мексиканского режиссера Альфонаса Куарона "Рим" ("Лучший режиссер" и "Лучший фильм на иностранном языке"). Нашумевшая же картина "Звезда родилась" Брэдли Купера с Леди Гага в главной роли досталась лишь награда за "Лучшую оригинальную песню".
Среди сериалов по две награды получили - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" ("Лучший минисериал" и "Лучшая мужская роль второго плана в минисериале или телефильме") и "Метод Коминского" ("Лучший телесериал" и "Лучший актер в телесериале").
Награду за заслуги перед кинематографом имени Сесиля ДеМилля получил 69-летний актер Джефф Бриджес. Кроме того в этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы учредила новую награду – За вклад в развитие телевидения имени Кэрол Бернетт. Первой награду получила сама Кэрол Бернетт – 85-летняя актриса, комедиантка и певица, известная благодаря телешоу "Шоу Кэрол Бернетт".
Теги: Золотой глобус, лауреаты, церемония
- В Грузии ликвидирован предполагаемый организатор военного переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Основные версии турецкого путча
- Во Франции заявили о попытке госпереворота
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- "Золотой глобус": стали известны номинанты на премию
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- Kyivstar поставил украинцев в тупик: старые тарифы в прошлом, готовьте кошельки19:20
- В «ДНР» заявляют об аресте крупного бизнесмена и его соратников19:00
- В Донецке снежный коллапс: автобусы и машины застряли, "МЧС" не спешит присылать технику 18:42
- В Донецкой области в очереди на КПВВ умерли мужчина и женщина17:16
- Трасса из Мариуполя закрыта для пассажирского транспорта и фур15:30
- Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ15:15
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ22:09
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Из-за снежных заносов в ОРДО перекрыты некоторые участки дорог: опубликован перечень21:24
- На Луганск обрушился небывалый снегопад: улицы завалены снегом, люди с трудом передвигаются по дорогам 21:05
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Из-за непогоды харьковский аэропорт отменяет рейсы20:30
- Горловские «моржи» открыли сезон зимнего купания: опубликовано видео20:15
- Украину накроет циклон: синоптики рассказали о погоде на неделю19:55
- Массовый отказ от УПЦ МП и переход в ПЦУ: Украине напророчили настоящий церковный бум19:35
- Как быстро вылечить целлюлит: названы эффективные средства22:37
- 5 ошибок, которые надо избегать во время мытья рук зимой21:37
- Гройсман пообещал ввести электронные рецепты на «Доступні ліки»20:45
- Ученые выяснили, почему у кошек появляются полоски15:48
- Эти симптомы помогут выявить приближение катаракты14:02
- Индийский гороскоп, точность которого поразит даже скептика12:47
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина11:52
- Самовлюбленные зазнайки: названы самые эгоистичные знаки Зодиака10:49
- Врачи рассказали, как правильно закаляться зимой08:46
- Гройсман рассказал, где можно будет получить «Доступные лекарства» по электронному рецепту07:43
- 6 сильных молитв на Рождество Христово
- Никогда не выбрасывайте проросший чеснок: есть причина
- «Били ногами, сердце стало»: видео с захваченным воином ВСУ
- «ДНР» начнет штрафовать за просроченные техпаспорта
- Ситуация на блокпостах: Загружена Еленовка, очередь на «Каргиле» движется крайне медленно
- На Донбассе будет "жарко": названа дата и причина возможного обострения
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на Еленовке машин мало, Перлына пропускает плохо
- В России уже знают, как новый президент Украины может поступить с Донбассом
- Много убитых и раненных, ситуация тяжелая: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Кто контролирует промышленность в «ДНР». ВИДЕО