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Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»

10.01.2019 08:20
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Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»

UA: Eurovision сообщила в Twitter имена участников, которые примут участие в национальном отборе на Евровидение 2019, передает ICTV.
В нацотборе снова будут принимать участие такие известные артисты как TAYANNA и LAUD. Вернется в этом году и группа KAZKA, которая не пробилась в финал в 2018 году.
Полуфиналы национального отбора пройдут 9 и 16 февраля, а финал состоится 23 февраля.
Полный список участников нацотбора выглядит следующим образом:

  • The Hypnotunez;
  • IVAN NAVI;
  • Freedom Jazz;
  • KAZKA;
  • Brunettes Shoot Blondes;
  • VERA KEKELIA;
  • TAYANNA;
  • LAUD;
  • LETAY;
  • Braii;
  • YUKO;
  • KiRA MAZUR;
  • BAHROMA;
  • TseSho;
  • ANNA MARIA;
  • KHAYAT.


Теги: Украина, Евровидение, отбор
 
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