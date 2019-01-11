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Архив - Культура

В новом американском сериале обнаружили "Аллу Пугачеву" (ВИДЕО)

11.01.2019 10:15
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В новом американском сериале обнаружили "Аллу Пугачеву" (ВИДЕО)

Кинокомпания Netflix выпустила трейлер сериала "Матрешка", главная героиня которого поразительно похожа на Аллу Пугачеву, сообщает интернет-издание "ВЕСТИ".
По сюжету молодая женщина Надя из Нью-Йорка в исполнении актрисы Наташи Лионн попадает в таинственную временную петлю. В день своего рождения она отправляется на вечеринку, в финале которой погибает. Наутро женщина просыпается в своей постели и вновь переживает этот день.
Мировая премьера сериала назначена на 1 февраля 2019 года.



Теги: США, Алла Пугачева, трейлер, сериал
 
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