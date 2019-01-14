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Архив - Культура

Новым рекордсменом Instagram стало яйцо

14.01.2019 16:10
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Новым рекордсменом Instagram стало яйцо

В Instagram обновлен рекорд по количеству лайков на одном посте: пальма первенства перешла от фото американской модели Кайли Дженнер с дочкой к куриному яйцу, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В описании автор поста просто призвал пользователей Instagram побить рекорд Дженнер в 18 млн лайков. Как ни странно, флешмоб пришелся по душе огромному количеству людей и за 10 дней яйцо собрало на 7 млн больше лайков, чем фото американской модели.
Ранее рекорд по количеству собранных на одном посте лайков также устанавлвали Джастин Бибер и ныне покойный американский рэпер XXX Tentacion.



Теги: рекорд, яйцо, Instagram
 
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