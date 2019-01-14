Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур

14.01.2019 08:55

Во Львове выбрали победителя ежегодного конкурса ледовых скульптур. Выставка скульптур проходила на площади перед оперным театром, сообщает Ракурс.

По мнению жюри лучшей скульптурой стала композиция «Танец ангелов», которую создал Марьян Король из Черновцов. Ему был вручен приз от партнеров конкурса.

Приз зрительских симпатий получила скульптура «Спираль времени» Гордея Старухова.