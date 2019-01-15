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Чуть не задохнулась: Аллу Пугачеву ели удалось спасти на сьемках
В ходе сьемок программы «Сегодня вечером», которая посвящалась композитору Игорю Николаеву, чуть не задохнулась на сцене примадонна российской эстрады Алла Пугачева, ранее обнаруженную в новом сериале американского производства. Как передает replyua.net, об этом информирует «Собеседник».
В том числе, издание отмечает, что у звезды наблюдалась сильная аллергическая реакция на входе в «Останкино». Самочувствие Аллы Пугачевой становилось все хуже, в связи с чем скоро у нее начали отмечаться признаки удушья. Артистке пришлось срочно покинуть студию.
«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля! Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!», - рассказала примадонна. Спустя некоторое время стало ясно, что такую реакцию спровоцировал искусственный снег.
Недавно Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным устроили новогоднее застолье. Певица и пародист пригласили в гости своих звездных друзей - исполнителя Александра Буйнова и кутюрье Валентина Юдашкина с женой Мариной.
Теги: Донбасс, удушение, Алла Пугачева, съёмка
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