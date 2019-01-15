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Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина

15.01.2019 08:40
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Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина

В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинской программы "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и российскому журналисту Юрию Дудю. Истец требует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей, сообщает Телеканал новостей «24».
В иске указаны только фамилия и инициалы истца – А.А. Бестаев. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года.
Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения. Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление они еще не получили.
Имиджборд "Двач" нашел истца, им оказался Артур Бестаев. В соцсетях мужчина выражал свое возмущение в связи с "оскорблением Путина" и требовал от Дудя удалить видеозапись интервью с Ивлеевой.
Что касается самих слов о Путине, которые могли возмутить истца, то они звучат в самом конце интервью. Так, Дудь поинтересовался у Ивлеевой, что бы она спросила у президента России Владимира Путина, если бы оказалась перед ним.
"Ты не з******я?", – сказала телеведущая.



Теги: Путин, суд, иск, Юрий Дудь
 
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