Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)

16.01.2019 10:20

Sony Pictures Entertainment опубликовала в Youtube первый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома", который продолжит историю одноименного героя, сообщает ICTV.

На этот раз Питер Паркер вместе со школьными друзьями отправляется в путешествие по странам Европы, чтобы отдохнуть от супергеройской жизни. Однако его находит Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и просит помочь в борьбе с одним из суперзлодеев.