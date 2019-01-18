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В Украине запретили более ста российских фильмов
Государственное агентсвто Украины по вопросам кино обновило список фильмов, которые запрещены для демонстрации в Украине, сообщает Укринформ.
По информации заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, в него добавилось 139 картин, в основном российского производства. Их выбирала специальная комиссия Госкино, руководствуясь положениями Закона Украины "О кинематографии", а также Перечнем лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины – так называемым "черным списком" Министерства культуры, который составляют на основании данных СБУ.
В 2018 году этот перечень несколько раз пополнялся новыми именами, в частности и российских деятелей кино. Среди них – режиссер Никита Михалков, актеры Владимир Меньшов, Алиса Фрейндлих, Ирина Алферова, Александр Баширов, Леонид Ярмольник и другие.
Среди попавших под запрет – современные российские сериалы “Штрафбат”, “Баллада о бомбере”, “Последний бой майора Пугачева”, “Агент особого назначения 3”, “Заходи – не бойся, выходи – не плачь”. А также полнометражные ленты – “Легенда № 17” про советского хоккеиста Валерия Харламова, “Ночной дозор” и “Дневной дозор” Тимура Бекмамбетова, “Любовь в большом городе 2”, “Европейский конвой” и другие.
Не прошли проверку Госкино и оба сезона украинского детективного сериала “Нюхач”.
Также в “черном” списке оказался ряд фильмов из 1990-х, в частности “Настя” и “Орел и решка” Георгия Данелии, “Американ бой”, “На Дерибасовской хорошая погода” и “Ребенок к ноябрю”.
С 2014 года из-за несоответствия положениям закона "О кинематографии" Госкино запретило 778 фильмов и сериалов, большинство из которых - российского производства.
Теги: Россия, фильм, запрет
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