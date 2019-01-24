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Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии
24.01.2019 09:45
В Голливуде назревает очередной секс-скандал. На этот раз в эпицентре события оказался американский кинорежиссер Брайан Сингер, работавший над фильмом-номинантом премии "Оскар" "Богемская рапсодия", сообщает ТСН.
Сразу четверо мужчин заявили, что Сингер их домогался, а кое с кем имел интимные отношения. При этом, как утверждают вероятные жертвы, на момент сексуального контакта с режиссером они были несовершеннолетними.
Сингер все обвинения отвергает и уже обратился к адвокату, чтобы отстоять свою честь.
Теги: режиссер, педофилия, обвинение, Оскар
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