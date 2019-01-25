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Архив - Культура

Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"

25.01.2019 09:30
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Кадр из фильма "Рома"
Кадр из фильма "Рома"

В начале этой недели в Лос-Анджелесе были объявлены претенденты на "Оскар". Букмекеры оценили шансы новоиспеченных номинантов на получение главных наград Американской киноакадемии, сообщает MIGnews.com.ua.
Аналитики на сомневаются, что лучшим фильмом года будет признана "Рома" - картина, повествующая о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов. Фильму Альфонсо Куарона (1.95) уступают "Зеленая книга" (4.75) и "Фаворитка" (9.00).
"Богемская рапсодия" также номинирована на звание лучшего фильма года, но в гонке претендентов значительно уступает конкурентам, расположившись лишь на шестой строчке (коэффициент исхода 19.00).



Теги: фильм, букмекер, Оскар, фаворит
 
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