Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"09:30
- Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии09:45
- «Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику18:38
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику10:03
- Стали известны номинанты на премию "Оскар-2019"08:25
- Стали известны имена новых ведущих телешоу «Орел и решка»09:20
- Принят скандальный закон о цензуре: поцелуи и объятия вырежут на телевидении20:48
- Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка10:18
- Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци08:35
- В Украине запретили более ста российских фильмов08:40
Букмеркеры назвали фильм-фаворит премии "Оскар-2019"
25.01.2019 09:30
Кадр из фильма "Рома"
В начале этой недели в Лос-Анджелесе были объявлены претенденты на "Оскар". Букмекеры оценили шансы новоиспеченных номинантов на получение главных наград Американской киноакадемии, сообщает MIGnews.com.ua.
Аналитики на сомневаются, что лучшим фильмом года будет признана "Рома" - картина, повествующая о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х годов. Фильму Альфонсо Куарона (1.95) уступают "Зеленая книга" (4.75) и "Фаворитка" (9.00).
"Богемская рапсодия" также номинирована на звание лучшего фильма года, но в гонке претендентов значительно уступает конкурентам, расположившись лишь на шестой строчке (коэффициент исхода 19.00).
Теги: фильм, букмекер, Оскар, фаворит
Читайте также:
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых12:30
- Сколько лет потребуется для разминирования Донбасса: оценки экспертов четырех стран11:14
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- В неподконтрольной Горловке заменили глав администраций районов22:35
- Стало известно, зачем миссия Евросоюза приедет в Мариуполь22:09
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные21:42
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами21:08
- Главари ОРДО в росте цен на продукты обвинили «снежную зиму»20:40
- ВСУ дали по боевикам крепкую "ответку", у наемников РФ "200-е" и "300-й": боевая сводка20:11
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев" 12:45
- Сутки на Донбассе: один погибший, четверо раненых12:30
- В середине года в Украине подорожает Интернет12:15
- В сети появилась предвыборная программа Зеленского: что он обещает украинцам12:01
- Спасатели предупредили об ухудшении погоды на половине Украины, а в Карпатах – об угрозе схода лавин11:43
- Из каких стран трудовые мигранты привозят больше всего денег в Украину11:29
- Сколько лет потребуется для разминирования Донбасса: оценки экспертов четырех стран11:14
- В Киеве при странных обстоятельствах скончался журналист11:00
- МИД РФ: США готовятся к войне времен Рейгана10:45
- Выплата долгов по пенсиям: Рекомендации переселенцам10:30
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- Татьянин день 2019: история и традиции праздника12:50
- Переселенцам не выплачивают долги по пенсиям: Юрист рассказала, что делать11:38
- Диетологи подсказали, от каких продуктов желательно отказаться после 30 лет18:32
- ВСУ разгромили крупную колонну российской бронетехники под Дибровкой
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка
- «История с "котлами" повторится»: Главари ОРДО обратились к бойцам ВСУ
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами
- «Найден мертвым на пересечении дорог»: в ОРДО жестоко убили члена НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему